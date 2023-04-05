Магазины бывшей Zara под новым управлением откроются в РФ до конца весны – Минпромторг

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Магазины бывшей Zara, которые ранее принадлежали испанской группе Inditex, под новым управлением откроются в России до конца весны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

"Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле – мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию", – рассказал замминистра.

Отмечается, что испанская группа передает новым владельцам все торговые площадки в России. Магазины откроются под названиями MAAG, DUB, ECRU, VILET. Например, на месте бывшего магазина Zara на Кузнецком Мосту уже висит новый банер с названием MAAG.

На официальном сайте MAAG указано, что онлайн-презентация новой коллекции состоится 14 апреля.

Евтухов уточнил, что правкомиссия 30 марта этого года одобрила сделку по продаже 100% акций АО "Новая Мода". По его словам, покупателем бизнеса стала компания Fashion And More Management DMCC, офис которой находится в одной из дружественных стран. Однако цена сделки не разглашается.

В Минпромторге не уточнили связь компании Fashion And More Management DMCC с ливанской Daher Group, изначально заявленной покупателем активов в России.

В начале марта 2022 года Inditex сообщила о временном прекращении работы на территории РФ. Закрылись магазины и онлайн-торговля нескольких принадлежащих ей брендов. Позднее компания решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.

В конце января этого года появилась информация, что концепция обновленных магазинов Zara под новым названием и управлением разрабатывается специально для России с участием специалистов Inditex.



Открытие бывших магазинов Zara в Москве и регионах ожидается в апреле

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