Владелец Zara окончательно закроет почти 270 магазинов в России – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara и Bershka, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России, сообщает газета El País.

По данным издания, компания все еще ожидает завершения сделки по уходу с российского рынка, о чем объявила еще в октябре прошлого года. Inditex собирается передать активы и права, связанные с 245 магазинами в России, группе Daher.

Когда договор купли-продажи завершится, в переданных помещениях расположатся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex. При этом в рамках соглашения Inditex оставила за собой право вернуться в Россию в случае возникновения новых обстоятельств, которые позволили бы брендам группы вернуться на этот рынок через договор франшизы.

Ранее гендиректор компании Оскар Гарсия заявил, что хотел бы вернуться в Россию при изменении ситуации. По его словам, согласно условиям продажи бизнеса компании в России группе Daher, предусматривается возобновление работы в РФ в партнерстве с владельцем из ОАЭ.

В начале марта 2022 года Inditex сообщила о временном прекращении работы на территории РФ. Закрылись магазины и онлайн-торговля нескольких принадлежащих ей брендов. Позднее компания решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.

В конце января этого года появилась информация, что концепция обновленных магазинов Zara под новым названием и управлением разрабатывается специально для России с участием специалистов Inditex.



Zara, Bershka и Pull&Bear вернутся в Россию в апреле

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