Открытие бывших магазинов Zara в Москве и регионах ожидается в апреле

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Открытие обновленных магазинов Zara под новым названием в Москве и российских регионах планируется в апреле, заявил директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев.

"Как в Москве, так и в регионах первые открытия ожидаются в апреле этого года. Исходя из публичных геоинформационных систем, стартовой площадкой станет магазин в торговом центре "Авиапарк", где закреплено новое название для торговой сети – Maag", – цитирует его ТАСС.

Как сообщается на официальном сайте ретейлера, у покупателей из РФ есть возможность вернуть купленные вещи и подарочные сертификаты, воспользовавшись услугами Zara, до 15 мая 2023 года.

В начале марта 2022 года Inditex сообщила о временном прекращении работы на территории РФ. Закрылись магазины и онлайн-торговля нескольких принадлежащих ей брендов. Позднее компания решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.

В конце января этого года появилась информация, что концепция обновленных магазинов Zara под новым названием и управлением разрабатывается специально для России с участием специалистов Inditex.



Zara, Bershka и Pull&Bear вернутся в Россию в апреле

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