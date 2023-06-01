Эксперт объяснил логику введения налога для уехавших россиян

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Налог для уехавших из страны россиян хотят ввести с целью сохранения ценных специалистов, объяснил экономист, антикризисный менеджер, предприниматель Павел Кобяк. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Логика здесь в сохранении тех людей, которые уехали за рубеж и при этом представляют интеллектуальную ценность для нашей страны. Это IT-специалисты, менеджеры, руководители высшего звена. То есть это люди, которые могут дать ценность нашему государству", – отметил он.

Государство сейчас принимает меры для того, чтобы покинувшие страну граждане могли вернуться и продолжить работать на российские компании, резюмировал эксперт.

Ранее правительство РФ снова внесло в Госдуму законопроект о налогах для уехавших из страны россиян. До этого поправки были отозваны для внесения уточнений.

В свою очередь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал, что ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, будет единой. По его словам, она составит 13–15%, независимо от того, является ли работник налоговым резидентом России или нет.

Он напомнил, что сейчас, если налогоплательщик работает с российской организацией, то эта организация является налоговым агентом и должна определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации.

