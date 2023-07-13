Кабмин одобрил поправки об уточнении компаний, не уплачивающих налог на сверхприбыль

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Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о сверхприбыли, которыми уточняются компании, не уплачивающие подобный налог. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

Сейчас от уплаты налога на сверхприбыль освобождены малый и средний бизнес, организации, уплачивающие единый сельскохозяйственный налог, а также компании нефтегазового и угледобывающего секторов.

"Из состава плательщиков налога дополнительно исключаются: застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при этом должно выполняться условие, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации", – говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, комментируя поправки, отметил, что масштабных изменений не вносилось.

В конце июня Госдума приняла законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными предприятиями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила 1 миллиард рублей. При этом от налога освобождаются компании, зарегистрированные после 2020 года.



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