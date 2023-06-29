В ГД предложили увеличить налог для богатых москвичей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты партии ЛДПР инициировали повышение налоговой ставки для москвичей с годовым доходом более 35 миллионов рублей до 20%. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение партии было направлено главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову. Депутаты уверены, что подобная мера позволит добиться "социальной справедливости".

"Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы", – говорится в сообщении.

Вырученные с налогов средства ЛДПР предлагает направить на развитие инфраструктуры, благоустройство. Порядка 2 и 3% предлагают направлять на помощь тяжелобольным детям через фонд "Круг добра" и программы развития периферийных муниципалитетов соответственно.

До этого фракция ЛДПР предложила освободить от НДФЛ россиян, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей в месяц. Депутаты партии пояснили, что, во-первых, данная сумма вдвое превышает прожиточный минимум, и, во-вторых, эти деньги "станут действительно ощутимыми для малообеспеченных граждан". В случае принятия законопроекта Госдумой новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.



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