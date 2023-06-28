В Минфине не исключили возврат к налогу на сверхприбыль в случае дефицита бюджета

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Возврат к налогу на сверхприбыль в будущем может быть возможен, если снова образуется высокий дефицит бюджета РФ и сверхдоходы бизнеса. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью РИА Новости.

"Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя", – заявил он.

По его словам, налог появился по двум причинам – в России сформировался существенный дефицит бюджета и "возникли конъюнктурные сверхдоходы у компаний".

Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний уже поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам, 28 июня он будет рассмотрен в первом чтении.

Дополнительный взнос в российский бюджет, согласно законопроекту, заплатят те компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила миллиард рублей.

Ранее в КПРФ предложили повысить налог для россиян с доходом более 10 миллионов рублей в год. Депутаты предложили ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы со ставкой в размере до 30%.



Правительство РФ одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний