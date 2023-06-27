Мишустин сообщил, что бюджет РФ становится более устойчивым

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Российский бюджет становится более устойчивым, в него поступает все больше доходов от несырьевых отраслей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время открытия заседания правительства.

"Несмотря на непростые внешние условия, удалось сохранить значительную часть положительной динамики (федерального бюджета. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

Мишустин указал на развитие реального сектора. По информации премьера, приток доходов от него за I квартал текущего года вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он превысил 70%.

"Это означает, что отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают более двух третьих доходов, делают бюджет более устойчивым", – объяснил он.

Мишустин заметил, что за первые три месяца 2023 года правительство профинансировало все необходимые меры поддержки предприятий и граждан. Политик обратил внимание присутствующих, что необходимо и дальше максимально эффективно расходовать бюджет и обеспечить полное выполнение социальных обязательств перед россиянами.

Ранее глава кабмина объявил, что правительство РФ разработало законопроект по освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) туроператоров, которые занимаются продажей путевок для путешествия внутри России. По его словам, законопроект предполагает, что норма об отмене уплаты налога будет действовать на протяжении 4,5 года.

Также Мишустин призвал российских операторов мобильной связи активнее внедрять сети связи новых поколений. Он подчеркнул, что нельзя останавливаться на предоставлении мобильных услуг в стандарте LTE.

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