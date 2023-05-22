В КПРФ предложили повысить налог для россиян с доходом более 10 млн рублей в год

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Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму инициативу, предлагающую повысить налог на добавленную стоимость (НДФЛ) до 30% для россиян с доходом от 10 миллионов рублей в год. Соответствующий проект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы подчеркнули, что речь идет о новой ставке в дополнение к действующим НДФЛ.

"Фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы. А именно, сохраняя действующие ставки НДФЛ, ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период", – говорится в документе.

В партии уточнили, что госбюджет в рамках нововведения сможет получить 250 миллиардов рублей единовременно. Кроме того, бюджет каждый год будет пополняться по 650 миллиардов рублей в случае принятия инициативы.

В качестве примера авторы проекта привели предварительную оценку Минфина РФ, согласно которой объем доходов федерального бюджета в январе этого года понизился на 35% в сравнении с январем 2022-го. Так, нефтегазовые доходы сократились на 46%, а ненефтегазовые – на 28%. В общей сложности дефицит составил 1,76 триллиона рублей.

В прошлом году думский депутат Михаил Щапов предложил значительно повысить налог на доход для богатых россиян. По словам парламентария, доход более 10 миллионов рублей должен облагаться НДФЛ в размере 25%. При этом, если речь идет о сверхприбыли, то можно ориентироваться на 40–50%, отметил он.