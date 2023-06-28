Минфин изучает возможность применения прогрессивной шкалы НДФЛ в России

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Минфин России не планирует новых изменений в налогообложении доходов физических лиц, но изучает возможность применения прогрессивной шкалы НДФЛ в стране. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Сейчас базовая ставка налога на доходы физлиц в РФ составляет 13%, а при сумме свыше 5 миллионов рублей в год – 15%. Полученные от повышенной ставки средства направляют на лечение детей с редкими заболеваниями.

"Касательно прогрессивной шкалы НДФЛ, сейчас, как вы знаете, уже действует 15% ставка. Сейчас мы смотрим эффективность, как она работает", – цитирует его ТАСС.

Сазанов объяснил, что если расчеты покажут возможность получения 2 триллионов рублей при повышении ставки с 15 до 30%, то предложение рассмотрят. Сейчас, как пояснил он, подобного показателя не удастся достичь при повышении ставки.

До этого Сазанов не исключил возврат к налогу на сверхприбыль в случае дефицита бюджета в РФ. Дополнительный взнос в российский бюджет, согласно законопроекту, заплатят те компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила миллиард рублей.



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