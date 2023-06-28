ЛДПР разработала законопроект по отмене НДС на продукты для фудшеринга

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Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, который внесет в Налоговый кодекс РФ поправки с отменой НДС на фудшеринг для торговых сетей. Об этом со ссылкой на документ сообщает газета "Известия".

Фудшерингом называется распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность. Авторы законопроекта утверждают, что ежегодные потери продуктов питания на этапе розничной торговли и потребления составляют около пятой части от объема их производства.

Депутаты указывают, что попытки решения данной проблемы не привели к ее исчезновению, и безвозмездная передача данных товаров населению могла бы стать действенной мерой.

Однако в данный момент торговые сети этого не делают, так как имеют право не платить НДС только с той продукции, которая выбрасывается с истекшим сроком годности, пишет газета.

"Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп", – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Из списка товаров, которые могут быть переданы населению, предлагается исключить продукты детского питания и алкоголь.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает "абсурдной" ситуацию, когда бизнесу проще уничтожить продукцию и не платить налоги, чем передать ее населению. Он утверждает, что российские торговые сети уже давно предлагают принять меры, предложенные законопроектом.

Ранее сообщалось, что в столичных магазинах на кассах появится специальная программа, которая не позволит продать просроченный товар. Сейчас в торговых сетях проходит соотвествующий эксперимент.