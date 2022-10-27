Минпромторг РФ предложил исключить продажи просроченной продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпромторг России хочет организовать с 1 декабря текущего года по 1 августа 2023 года эксперимент, который заключается в исключении возможности продажи продукции с истекшим сроком годности. Инициативу опубликовали на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Решение подразумевает также исключение продаж товаров, которые были введены в оборот на незаконном основании.

"Провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности", – говорится в сообщении.

Цель инициативы заключается в проверке механизмов, которые в будущем позволят остановить продажу такой продукции.

Ранее Минпромторг РФ напомнил организациям о том, что нельзя продавать органические продукты без сертификата, предусмотренного законом "Об органической продукции".

Такие обращения отправили Ассоциации компаний розничной торговли, Союзу независимых сетей России и Ассоциации компании интернет-торговли.

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