Эксперт рассказала о пользе яблок для снижения уровня холестерина

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Содержащийся в яблоках пектин позволяет снизить уровень холестерина в крови, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"В них содержится пектин – растворимая клетчатка, которая хорошо выводит соли тяжелых металлов, радионуклиды, понижает уровень холестерина. В яблоках очень много калия, который необходим для нормальной работы сердечной мышцы, для передачи нервного импульса и выведения излишков жидкости из организма", – сообщила она в беседе с RT.
Специалист отметила, что фрукт также содержит большое количество витаминов и антиоксидантов, железо, йод. По ее словам, витамины содержатся под кожурой, однако оболочку магазинных яблок следует убирать.
Кроме того, с осторожностью к употреблению яблок стоит относиться людям с сахарным диабетом.
"Органические кислоты могут нанести определенный вред человеку, который страдает проблемами ЖКТ в стадии обострения, поэтому яблоки натощак, и особенно яблочный сок, пить таким людям не рекомендуется. Даже здоровому человеку не стоит пить осветленные яблочные соки, особенно сладкие, поскольку в этом случае достаточно резко повышается уровень глюкозы в крови", – пояснила Соломатина.
Диетолог напомнила, что употребление зеленых яблок оказывает благотворное влияние на снижение веса.
Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что яблоки обладают способностью продлевать молодость, красоту и здоровье.
Фрукт содержит тартроновую кислоту, которая очень плодотворно работает на нормализацию углеводного обмена.
Эксперты рассказали, какие яблоки полезнее
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