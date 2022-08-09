Врач назвала фрукт, продлевающий жизнь минимум на 5 лет

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Яблоки обладают способностью продлевать молодость, красоту и здоровье. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Яблоко – это вообще на самом деле король фруктов. Любые органы и ткани нашего организма его безумно любят. Яблоко содержит тартроновую кислоту, которая очень плодотворно работает на нормализацию углеводного обмена. То есть борьба с ожирением благодаря яблоку тоже происходит", – пояснила специалист.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Как говорили древние, одно яблоко в день – это продление молодости, красоты, здоровья и жизни минимум на 5 лет. Тем не менее для себя каждый должен решить, подходит ли ему этот продукт.

"Есть огромное количество исследований, которые дают информацию, ну и, конечно, это простой продукт, поэтому субъективные ощущения помогают понять, как он переносится. Есть даже пациенты, которые говорят: "Этот сорт яблок мне подходит, а вот этот – не очень", – уточнила эксперт.

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