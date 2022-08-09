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Врач назвала фрукт, продлевающий жизнь минимум на 5 лет

"Продлит жизнь минимум на 5 лет": врач назвала короля среди фруктов
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/deagreez1

Яблоки обладают способностью продлевать молодость, красоту и здоровье. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Яблоко – это вообще на самом деле король фруктов. Любые органы и ткани нашего организма его безумно любят. Яблоко содержит тартроновую кислоту, которая очень плодотворно работает на нормализацию углеводного обмена. То есть борьба с ожирением благодаря яблоку тоже происходит", – пояснила специалист.

Как говорили древние, одно яблоко в день – это продление молодости, красоты, здоровья и жизни минимум на 5 лет. Тем не менее для себя каждый должен решить, подходит ли ему этот продукт.
Наталья Лазуренко
врач-диетолог, эндокринолог

"Есть огромное количество исследований, которые дают информацию, ну и, конечно, это простой продукт, поэтому субъективные ощущения помогают понять, как он переносится. Есть даже пациенты, которые говорят: "Этот сорт яблок мне подходит, а вот этот – не очень", – уточнила эксперт.

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