Диетолог рассказала о пользе черной смородины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что черная смородина способствует профилактике онкологии, заболеваний глаз и других болезней. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По ее словам, в смородине содержится большое количество антоцианов, которые помогают в борьбе со старением.
"Одну из причин разрушения наших клеток и преждевременного старения связывают с появлением свободных радикалов. Витамин С, антиоксиданты и те же антоцианы препятствуют цепной реакции, а также блокируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, различных заболеваний глаз", – рассказала Соломатина.
Диетолог подчеркнула, что в семечках смородины содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые защищают от действия плохого холестерина, который способствует развитию атеросклероза. За счет высокого содержания витамина С употребление смородины благотворно влияет на иммунитет, добавила Соломатина.
Ранее сообщалось, что группа ученых из Университета Цинциннати в США установила, что регулярное употребление черники снижает риск развития деменции. В рамках исследования пациенты на 12 недель отказались от ягод и фруктов. Вместо них часть участников эксперимента получала порошок, эквивалентный половине чашки черники, другая часть – плацебо.
Тесты показали улучшения когнитивных функций у первой группы испытуемых.
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