Диетолог рассказала о пользе черники

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Черника поддерживает сумеречное зрение и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, эта ягода является источником различных полезных витаминов и элементов, которые борются со старением и укрепляют стенки сосудов.

"Эффект просто колоссальный", – подчеркнула диетолог.

Дианова уточнила, что чернику нужно есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Все, у кого есть инфаркты, инсульты, должны есть чернику: она укрепляет сосудистую стенку, препятствует тому, чтобы свободные радикалы разрушали ее и усиливали атеросклероз. Это как раз возможность в будущем иметь проблемы с сосудистыми бляшками и так далее", – сказала она.

Врач пояснила, что употреблять эту ягоду нужно в меру. Так, размер порции может составлять от 150 до 250 граммов. Она добавила, что летом чернику нужно сочетать с другими ягодами и фруктами. Достаточно съедать в день две порции любых фруктов и ягод.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Университета Цинциннати в США установила, что регулярное употребление черники снижает риск развития деменции. В рамках исследования пациенты на 12 недель отказались от ягод и фруктов. Вместо них часть участников эксперимента получала порошок, эквивалентный половине чашки черники, другая часть – плацебо.

Тесты показали улучшения когнитивных функций у первой группы испытуемых.

