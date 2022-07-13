Диетолог перечислила неожиданные свойства абрикосов

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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала неожиданные свойства абрикосов. По ее словам, этот фрукт способен вернуть остроту зрения и укрепить сосуды, сообщает "Вечерняя Москва".

"Абрикосы благотворно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы", – отметила Соломатина.

Диетолог также рассказала, что абрикосы утоляют жажду, улучшают память, повышают стрессоустойчивость, помогают организму побороть вирусные заболевания.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, что во фруктовых салатах содержится клетчатка, витамины, минералы, белки, жиры и углеводы. Она добавила, что салат можно делать из любых фруктов, все зависит от вкусовых предпочтений.

