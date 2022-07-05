Диетолог опровергла мифы о фруктовых салатах

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Врач-диетолог Наталья Нефедова опровергла некоторые распространенные заблуждения о фруктовых салатах. По ее словам, одним из мифов является то, что в таких блюдах содержится много сахара.
Она добавила, что от такого блюда гораздо больше пользы, нежели вреда. По ее словам, во фруктовых салатах содержится клетчатка, витамины, минералы, белки, жиры и углеводы.
"Кроме того, с фруктами мы получаем еще и фитохимические вещества, которые не менее важны и оказывают на наш организм особое воздействие. Речь идет о снятии хронического воспаления, которое приводит к развитию различных заболеваний и старению", – сказала Нефедова в интервью радио Sputnik.
Еще одним заблуждением является то, что сладкие фрукты нельзя смешивать с кислыми. Нефедова добавила, что салат можно делать из любых фруктов, однако все зависит от вкусовых предпочтений. Обращать внимание стоит и на состояние здоровья.
Специалист напомнила, что многие убеждены, что употребление фруктового салата может привести к синдрому раздраженного кишечника. Диетолог подчеркнула, что такая реакция возникает на конкретные плоды, которые входят в состав салата.
"Реакция на определенные фрукты, такие как яблоко или спелый банан, возможна и при синдроме раздраженного кишечника. Один из способов установления причины синдрома – это ведение дневника питания. В этом случае следует есть один какой-нибудь фрукт в определенном количестве в течение какого-то определенного времени", – пояснила Нефедова.
Диетолог рассказала, что при появлении реакции фрукт убирают из рациона на две–шесть недель. Это позволяет микробиоте кишечника перестроиться.
Кроме того, Нефедова поведала, что фруктовые салаты можно употреблять как до еды, так и после. При этом специалист не рекомендовала их ничем заправлять. По словам диетолога, плоды сами по себе сочные, но для разнообразия их можно посыпать орехами.
Ранее нутрициолог Зоя Богданова заявила о связи между употреблением сладкого и риском развития болезни Альцгеймера. Эксперт отметила, что чрезмерное употребление сладостей сказывается на работе мозга. По ее словам, есть уже специальный термин – "диабет мозга", то есть это деменция или болезнь Альцгеймера.
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