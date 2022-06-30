Нутрициолог предупредила о риске развития болезни Альцгеймера у любителей сладкого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Нутрициолог, психолог Зоя Богданова заявила о связи между употреблением сладкого и риском развития болезни Альцгеймера, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт отметила, что чрезмерное употребление сладостей сказывается на работе мозга. По ее словам, есть уже специальный термин – диабет мозга, то есть это деменция или болезнь Альцгеймера.

"Чем меньше сахара, тем лучше работает мозг. Чем лучше работает мозг, тем дольше человек живет", – объяснила она.

Специалист также предупредила, что любители сладкого должны знать: большое количество сахара пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему, что может привести к инфарктам и инсультам.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института жирных кислот в США выявили связь между уровнем жирных кислот в организме и риском развития болезни Альцгеймера.

Эксперты выяснили, что у людей с высоким уровнем жирных кислот в организме риск развития болезни Альцгеймера снижен в 1,5 раза.

Участие в исследовании приняли почти 1,5 тысячи человек от 65 лет и старше. Ученые проанализировали связь уровня докозагексаеновой кислоты в эритроцитах и вероятности развития этого заболевания.

В результате ученые пришли к выводу, что у пациентов с наиболее высокой концентрацией ДГК риски были на 49% ниже, чем у участников с самой низкой концентрацией этой кислоты.