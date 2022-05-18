Эксперт рассказал о факторах, провоцирующих потерю памяти

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Потерю памяти могут спровоцировать не только возрастные физиологические изменения, но и тяжелая или однообразная физическая деятельность, стрессы, одиночество, а также вирусные инфекции, в том числе коронавирус, сообщает Pravda.Ru.

При этом, как подчеркнул экономист Анатолий Чургель, отсутствие способности к логике у молодежи, восприятие мира через фрагменты, десоциализация, нежелание запоминать что-либо при наличии онлайн-ресурсов лишь усиливает тенденцию к снижению возраста, когда память начинает давать сбои.

По словам эксперта, одним из главных способов профилактики необратимых изменений является необходимость процесса активного мышления. Следует, отметил специалист, также учиться и включаться в творческие процессы, причем желательно в такие, где нужен постоянный поиск информации, соотнесение с различными областями знаний.

Чургель рассказал, что одним из вариантов такой деятельности, где необходим мыслительный процесс, может стать занятие ремесленной керамикой. В нем есть в том числе, физика, химия, география, история и геология.

"Но главное – безграничное творчество, возможность реально воплотить и "послать в вечность" то, что накоплено, живет в душе и пальцах. Есть тут и обязательный момент социализации, то есть постоянное общение и востребованность. Это хобби дает стимул для "серых клеточек", которые, кроме того, постоянно стимулируются и той мелкой моторикой", – пояснил экономист.

Он уточнил, что лучшее упражнение для мозга – нарушить обычную деятельность и заняться чем-то новым, чтобы выйти из зоны комфорта. Так, например, по словам эксперта, можно научиться играть на пианино или заняться актерским мастерством.

"Также выбирайте занятия, которые, несмотря на сложность, все же приятны и приносят удовлетворение, так как важен еще и элемент награды", – заключил Чургель.

Ранее специалисты из Университета Цинциннати в США установили, что регулярное употребление черники снижает риск развития деменции. В чернике в большом количестве содержатся антоцианы. Эти антиоксиданты помогают снизить уровень воспаления, улучшить метаболизм и повысить выработку энергии в клетках.