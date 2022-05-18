Эксперт рассказал о факторах, провоцирующих потерю памяти

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Потерю памяти могут спровоцировать не только возрастные физиологические изменения, но и тяжелая или однообразная физическая деятельность, стрессы, одиночество, а также вирусные инфекции, в том числе коронавирус, сообщает Pravda.Ru.
При этом, как подчеркнул экономист Анатолий Чургель, отсутствие способности к логике у молодежи, восприятие мира через фрагменты, десоциализация, нежелание запоминать что-либо при наличии онлайн-ресурсов лишь усиливает тенденцию к снижению возраста, когда память начинает давать сбои.
По словам эксперта, одним из главных способов профилактики необратимых изменений является необходимость процесса активного мышления. Следует, отметил специалист, также учиться и включаться в творческие процессы, причем желательно в такие, где нужен постоянный поиск информации, соотнесение с различными областями знаний.
Чургель рассказал, что одним из вариантов такой деятельности, где необходим мыслительный процесс, может стать занятие ремесленной керамикой. В нем есть в том числе, физика, химия, география, история и геология.
"Но главное – безграничное творчество, возможность реально воплотить и "послать в вечность" то, что накоплено, живет в душе и пальцах. Есть тут и обязательный момент социализации, то есть постоянное общение и востребованность. Это хобби дает стимул для "серых клеточек", которые, кроме того, постоянно стимулируются и той мелкой моторикой", – пояснил экономист.
Он уточнил, что лучшее упражнение для мозга – нарушить обычную деятельность и заняться чем-то новым, чтобы выйти из зоны комфорта. Так, например, по словам эксперта, можно научиться играть на пианино или заняться актерским мастерством.
"Также выбирайте занятия, которые, несмотря на сложность, все же приятны и приносят удовлетворение, так как важен еще и элемент награды", – заключил Чургель.
Ранее специалисты из Университета Цинциннати в США установили, что регулярное употребление черники снижает риск развития деменции. В чернике в большом количестве содержатся антоцианы. Эти антиоксиданты помогают снизить уровень воспаления, улучшить метаболизм и повысить выработку энергии в клетках.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: