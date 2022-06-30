Эксперт перечислила продукты, которые борются с хроническими воспалениями

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Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о продуктах, которые помогут бороться с хроническими воспалениями, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Есть природные вещества, которые снижают воспаление. Это нутрициевтики типа куркумы, которые восстанавливают клетки ткани, но это будет неэффективно, если вся остальная диета состоит из булок и сахаров", – объяснила она.

Специалист отметила, что нужно больше употреблять продукты, которые богаты омегой-3 и омегой-6:

красная рыба;

скумбрия;

сельдь;

икра;

печень трески;

рафинированное, подсолнечное, рапсовое и льняное масла.

Ранее диетолог Антон Бердов назвал главные ошибки в питании в летний период. По его словам, после длительного пребывания на солнце не рекомендуется пить холодную воду. А употребление чая и кофе в больших количествах может привести к обезвоживанию организма из-за содержащегося в них кофеина, подчеркнул он.

Бердов посоветовал отказаться от употребления сладких газировок и соков в жару из-за большого количества сахара. Такие напитки повышают давление и увеличивают нагрузку на поджелудочную железу, отметил эксперт. Их употребление может привести к диабету, онкологическим заболеваниям и ожирению, предупредил диетолог.