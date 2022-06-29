Врач рассказал об эффективном способе побороть чувство голода

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Врач общей практики Михаил Петрик раскрыл эффективный способ побороть чувство голода, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Нужно нагреть молоко до закипания и кинуть одну-две ложки черного листового чая. После этого огонь нужно убавить и начинать наблюдать за цветом молока. Когда оно станет коричневатым, а это будет через 7–10 минут, напиток будет готов", – рассказал он.

После этого его необходимо процедить, добавил Петрик.

Врач отметил, что чай, приготовленный по такому рецепту, активирует в организме процессы жиросжигания, его можно пить 2–3 раза в день.

Ранее врач-диетолог Ольга Середкина рассказала о способах сбросить лишний вес без вреда для здоровья.

По ее словам, с килограммами начинать бороться нужно постепенно, чтобы уменьшить жировую прослойку, при этом сохранив мышцы. Необходимо соблюдать нормативы, добавила Середкина, безопасно будет терять по 3–4 килограмма в месяц.

Чтобы сохранить мышечную массу во время похудения, врач посоветовала добавить в рацион больше белка: на 1 килограмм веса следует использовать 1,6 грамма белка.