Врач предупредила об опасности горячего чая при боли в горле

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Горячий чай и ванна, а также сауна влияют на расширение сосудов, что опасно на начальной и острой стадиях ангины и других инфекционных заболеваний, сообщает "Газета.ру".

По словам оториноларинголога Азы Сайдулаевой, при употреблении горячих напитков сосуды носоглотки реагируют на это и расширяются. Кроме того, сильно реагируют воспаленные миндалины – в них активизируется кровообращение, и вирус сразу же поступает в кровь и идет по всему организму.

"Нарастает интоксикация, течение болезни становится более тяжелым. Да, на время становится легче, но глобально это только обостряет заболевание", – пояснила эксперт.

Лор посоветовала употреблять не горячие, а теплые напитки, например травяные отвары, некрепкие бульоны и чай. Она также отметила, что мороженое при ангине будет менее вредным, чем горячий чай.

"От холода сосуды сужаются, и распространение инфекции замедляется. Хотя лучше все-таки от мороженого тоже отказаться, отдав предпочтение теплому витаминному морсу", – заключила Сайдулаева.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что людям с гипертонией, подагрой, бессонницей и острыми заболеваниями желудка следует пить чай с осторожностью.

По словам эксперта, крепко заваренный напиток может нанести вред людям с подагрой, потому что в нем содержится большое количество пуринов. Не злоупотреблять чаем , по словам специалиста, лучше тем людям, которые страдают бессонницей, так как в этом напитке содержится много кофеина, который препятствует сну.

