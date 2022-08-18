Диетолог рассказала, какие продукты необходимо исключить во время отпуска

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Негативное влияние на организм во время отпуска может оказать большое употребление газированных и алкогольных напитков. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на диетолога и основателя сервиса The Female Food Club Пиппу Кэмпбелл.

По ее словам, газированные напитки часто способствуют вздутию живота из-за содержащегося в них диоксида углерода. При выходе через систему пищеварения CO2 выделяют воздух.

Спиртные напитки могут привести к проблемам с кишечником из-за дрожжей и глютена, которые содержатся, например, в пиве и вине.

"Самым чистым алкоголем с точки зрения здоровья кишечника считается текила", – сообщила эксперт.

Однако, предупредила диетолог, алкогольные напитки не следует пить на голодный желудок. Это может привести к воспалению пищевода.

На отдыхе также следует отказаться от соленых закусок. Они обезвоживают организм и провоцируют вздутие живота. Заменить подобную пищу можно орехами, яблоками, овощными палочками или хумусом, посоветовала Кэмпбелл.

Отдыхающим по системе "все включено" эксперт порекомендовала ограничиваться одной тарелкой при каждом приеме пищи, а также тщательно пережевывать еду – от 20 до 30 раз.

Спаржа, ананас, огурец, лук-порей, имбирь и чеснок помогут улучшить работу пищеварения на отдыхе. Также в рацион можно включить травяные чаи, уточнила Кэмпбелл.

До этого кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил наиболее вредные продукты для сердца. К ним специалист отнес трансжиры, насыщенные и вредные животные жиры, а также жаренную в масле пищу. Кроме того, не следует налегать на жирные сорта мяса, особенно поджаренные на гриле или на углях, посоветовал специалист.