Диетолог рассказала, какие продукты помогут избавиться от целлюлита

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Регулярное употребление морепродуктов, свежих овощей, несладких фруктов и определенного количества воды поможет бороться с целлюлитом. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
По ее словам, эти продукты не задерживают в организме жидкость и улучшают синтез коллагена. "Они также богаты витамином C, что укрепляет сосудистую стенку и делает контур кожи и ее цвет более здоровыми за счет присутствия антиоксидантов и аминокислот", – пояснила эксперт.
Она добавила, что важно употреблять достаточное количество воды, но не более 2–2,5 литра в день. Если выпить больше, то избыточная жидкость будет задерживаться в подкожно-жировой клетчатке, что тоже может негативно сказаться на состоянии кожи, сказала Русакова.
От чего стоит отказаться, так это от сладких и соленых продуктов, продолжила эксперт.
"Большое количество сахара, как и большое количество соли, способствует задержке жидкости в подкожно-жировой клетчатке, что вызывает неровный рельеф. Кроме того, сахаросодержащие продукты стимулируют выработку жира, усугубляют жировые отложения", – указала специалист.
Тем не менее с помощью одной диеты избавиться от целлюлита не получится: к решению проблемы нужно подходить комплексно, подчеркнула диетолог.
Ранее дерматовенеролог Екатерина Анчикова рассказала, что курение негативно влияет на здоровье человеческой кожи. Этот процесс не только подавляет дыхательную систему, но и разрушает витамин С, необходимый для целостности сосудистой стенки и антиоксидантных процессов. В связи с нехваткой аскорбиновой кислоты кожа стареет быстрее и теряет естественный оттенок.
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