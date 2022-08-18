Диетолог рассказала, какие продукты помогут избавиться от целлюлита

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Регулярное употребление морепродуктов, свежих овощей, несладких фруктов и определенного количества воды поможет бороться с целлюлитом. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По ее словам, эти продукты не задерживают в организме жидкость и улучшают синтез коллагена. "Они также богаты витамином C, что укрепляет сосудистую стенку и делает контур кожи и ее цвет более здоровыми за счет присутствия антиоксидантов и аминокислот", – пояснила эксперт.

Она добавила, что важно употреблять достаточное количество воды, но не более 2–2,5 литра в день. Если выпить больше, то избыточная жидкость будет задерживаться в подкожно-жировой клетчатке, что тоже может негативно сказаться на состоянии кожи, сказала Русакова.

От чего стоит отказаться, так это от сладких и соленых продуктов, продолжила эксперт.



Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Нужно, чтобы в рационе было меньше сахара, а также отсутствовали колбасные изделия и полуфабрикаты.

"Большое количество сахара, как и большое количество соли, способствует задержке жидкости в подкожно-жировой клетчатке, что вызывает неровный рельеф. Кроме того, сахаросодержащие продукты стимулируют выработку жира, усугубляют жировые отложения", – указала специалист.

Тем не менее с помощью одной диеты избавиться от целлюлита не получится: к решению проблемы нужно подходить комплексно, подчеркнула диетолог.



Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Важно движение, потому что от этого зависит лифмодренаж, лимфоотток, микроциркуляция. Также сейчас есть много различных процедур, которые способствуют выравниванию подкожного слоя.

Ранее дерматовенеролог Екатерина Анчикова рассказала, что курение негативно влияет на здоровье человеческой кожи. Этот процесс не только подавляет дыхательную систему, но и разрушает витамин С, необходимый для целостности сосудистой стенки и антиоксидантных процессов. В связи с нехваткой аскорбиновой кислоты кожа стареет быстрее и теряет естественный оттенок.