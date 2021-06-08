Ученые обнаружили связь между возбудителем коклюша и целлюлитом

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Ученые Парижского университета и Института Пастера обнаружили связь бактерии Bordetella holmesii (возбудитель коклюша) и образованием целлюлита, сообщает газета "Известия".

Как отмечается, в данном случае речь идет не о косметическом дефекте, а о воспалительном заболевании глубоких слоев кожи.

В материале приводится случай, когда Bordetella holmesii три раза вызывала целлюлит у зараженного 67-летнего мужчины. В исследовании ученых говорится, что впервые целлюлит поразил его левую ногу, тогда мужчина в течение 14 дней принимал антибиотик, который помог ему побороть заболевание.

Спустя два месяца целлюлит появился снова, однако для лечения к ранее использованному антибиотику добавили фузидовую кислоту. Но улучшения не наступило, и пациента госпитализировали с температурой 38,6 °C. На этот раз его лечили внутривенным введением двух других антибиотиков. После этого симптомы прошли.

Через две недели после окончания предыдущего лечения у мужчины вновь нашли Bordetella holmesii. На этот раз лечение продлилось месяц.

Ранее сообщалось, что в России отмечен рост заболеваемости коклюшем во всех возрастных группах. Как рассказали в Роспотребнадзоре, это связано с совершенствованием лабораторной диагностики. В столице в 2019 году было зафиксировано 346 случаев заболевания коклюшем среди взрослых. А в 2020 году среди всех случаев заболевания чаще всего заражались дети до 14 лет, пояснили специалисты.

В Роспотребнадзоре рассказали, что взрослые и раньше болели коклюшем, но из-за более тяжелого течения у детей и формирования иммунитета после перенесенного заболевания инфекцию традиционно относили к детским.

