Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коклюшем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В России отмечен рост заболеваемости коклюшем во всех возрастных группах. Как рассказали в Роспотребнадзоре, это связало с совершенствованием лабораторной диагностики.

В ведомстве добавили, что сейчас прорабатывается вопрос о разработке вакцины против этой болезни для взрослых, сообщает РИА Новости.

В столице в 2019 году было зафиксировано 346 случаев заболевания коклюшем среди взрослых. А в 2020 году среди всех случаев заболевания чаще всего заражались дети до 14 лет, пояснили специалисты.

В Роспотребнадзоре рассказали, что взрослые и раньше болели коклюшем, но из-за более тяжелого течения у детей и формирования иммунитета после перенесенного заболевания, инфекцию традиционно относили к детским.

"Анализ заболеваемости показал, что заболевшие взрослые в основном заражались от своих детей, посещающих детские образовательные учреждения. При уточнении сведений о прививках оказалось, что 88% из них не были привиты от коклюша", – рассказали в ведомстве.

Вакцинация является основной мерой профилактики коклюша, но пока она предусмотрена только для детей. В пресс-службе отметили, что сейчас проводится оценка необходимости дополнительной вакцинации и возможностей разработки безопасных вакцин для взрослых.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение противоэпидемических мер в России в прошлом году поспособствовало снижению уровня заболеваемости корью в три раза.