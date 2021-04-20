Заболеваемость корью в России снизилась в три раза за прошлый год

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Введение противоэпидемических мер в России в прошлом году поспособствовало снижению уровня заболеваемости корью в три раза, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Благодаря введению противоэпидемических мер снизились показатели заболеваемости по ряду инфекций. Так, в России за прошедший год в три раза сократилось количество заражений корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями", – сказала она.

Ранее Попова заявила, что ограничения, введенные из-за коронавируса, в разных регионах России должны снимать с учетом эпидситуации. Она отметила, что на смягчение нельзя идти, если в субъекте наблюдаются показатели хуже среднероссийских.