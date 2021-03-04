Врач рассказала, какие болезни передаются человеку от птиц

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина рассказала, что люди могут заражаться рядом болезней от птиц. Как сообщает сайт "Аргументы и факты", риск есть при взаимодействии и с дикими, и с домашними пернатыми.
"Зооноз – это инфекционная болезнь, которая передается человеку от животных и птиц. При этом неважно, какой контакт был: прямой, непосредственный или инфекция передалась через воду или пищу", – уточнила специалист.
По словам Паршиной, эксперты выделяют две группы подобных патологий – заболевания органов дыхания (орнитоз и ложный туберкулез) и поражения желудочно-кишечного тракта (энтеробактериозы, в том числе сальмонеллез).
Для орнитоза характерны болевые ощущения в груди, а также сухой кашель и кашель с выделением слизистой гнойной мокроты. Поражение происходит воздушно-капельным путем.
Ложный туберкулез, также известный как иерсиниозная инфекция, сопровождается температурой в пределах 38–40 градусов. Кроме того, вероятны интоксикация и расстройства кишечного спектра. Опасность этой болезни – септический шок при тяжелой форме заболевания.
Сальмонеллез, который также возможен из-за контакта с птицами, повышает риск обезвоживания и интоксикации организма. Потенциально эта болезнь смертельна для людей с иммунодефицитными состояниями, детей младшего возраста и пожилых людей.
Для профилактики болезней следует заниматься уборкой помещений, где содержатся пернатые, приобретать птиц в проверенных местах, а также по необходимости обращаться к ветеринарам.
Ранее в Мосприроде предупредили жителей столицы о нашествии щеглов на юго-востоке Москвы. Птицы здесь собираются в стаи по 40 особей.
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