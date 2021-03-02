В Мосприроде сообщили о нашествии щеглов на юго-востоке Москвы

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Большие стаи щеглов выявили в Москве, в природном заказнике "Жулебинский". Об этом сообщили в Мосприроде.

"В природном заказнике "Жулебинский" на юго-востоке Москвы в этом году специалисты Мосприроды отметили нашествие щеглов, количество птиц в стае достигает 40", – заявили в организации.

По данным экспертов, шумные птицы регулярно посещают местные кормушки. Щеглов также видели в Измайловском лесопарке, в долине реки Сходни в Куркине и на некоторых других зеленых территориях столицы.

Как рассказали в Мосприроде, для щеглов характерно гнездиться на опушках. В их обычный рацион входят насекомые и семена трав прошлогодних растений. При недостатке корма эти птицы могут питаться и из кормушек, распугивая при этом других сородичей.

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