В Мосприроде сообщили о нашествии щеглов на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance
Большие стаи щеглов выявили в Москве, в природном заказнике "Жулебинский". Об этом сообщили в Мосприроде.
"В природном заказнике "Жулебинский" на юго-востоке Москвы в этом году специалисты Мосприроды отметили нашествие щеглов, количество птиц в стае достигает 40", – заявили в организации.
По данным экспертов, шумные птицы регулярно посещают местные кормушки. Щеглов также видели в Измайловском лесопарке, в долине реки Сходни в Куркине и на некоторых других зеленых территориях столицы.
Как рассказали в Мосприроде, для щеглов характерно гнездиться на опушках. В их обычный рацион входят насекомые и семена трав прошлогодних растений. При недостатке корма эти птицы могут питаться и из кормушек, распугивая при этом других сородичей.
Ранее экоцентр "Битцевский лес" провел традиционную церемонию представления "хозяина леса". В нынешнем году таковым назвали зайца – ему посвятят тематические эколого-просветительские занятия.
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