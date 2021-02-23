Столичным хозяином леса в 2021 году стал заяц

Фото: facebook.com/groups/ecobitsa/Елена Швыдун
Экоцентр "Битцевский лес" в этом году назвал хозяином леса зайца. Ежегодно победителями становятся разные животные, передает портал мэра и правительства Москвы.
Теперь ушастому посвятят цикл эколого-просветительских занятий, на которых горожанам расскажут о том, чем питаются зайцы и как можно помочь этим животным.
На природных территориях столицы обитают два вида зайцев – заяц-русак и заяц-беляк. Первый предпочитает жить на открытых пространствах, а второй – в лесу.
Зайца-русака часто встречают в природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Битцевский лес", "Москворецкий", в заказниках "Долгие пруды" и "Долина реки Сходни в Куркине", на территории памятника природы "Серебряный бор". Зайца-беляка можно встретить в природно-историческом парке "Битцевский лес".
Звание "Хозяин леса" обитатели природных территорий столицы получают с 2010 года. Ранее ими становились сова, мышь, уж, паук, жаба, улитка, белка, дятел, лиса, кабан и летучая мышь.
Ранее в Москву вернулись исчезнувшие редкие животные.
Специалисты Мосприроды в прошлом году обнаружили широконоску, канюка, чибиса, среднего пестрого дятла, вальдшнепа, лысуху и других. Также они зафиксировали редких краснокнижных млекопитающих, в число которых вошли горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь и другие.
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