Москвичей пригласили принять участие в акции "Сытый заяц"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи могут присоединиться к акции "Сытый заяц" и накормить животных, которые живут на природных территориях города. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"На природных территориях Москвы встречаются заяц-беляк и заяц-русак. Для сохранения и увеличения численности популяции этих животных Мосприрода запускает акцию "Сытый заяц". Она продлится до конца зимы, стать ее участниками могут все желающие", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что кормушки изготовлены из древесных материалов.

"В период холодов в таких лотках москвичи могут оставить овес и сено, а когда станет теплее – добавить листья и кочерыжки капусты, морковь, яблоки", – отметили в пресс-службе.

Горожанам напомнили, что зайцам нельзя оставлять хлеб и сдобу, фрукты, соленые и жареные продукты, миндаль и фисташки.

Специалисты добавили, что животным в зимний период также нужна соль, поэтому у кормушки можно повесить веточки ольхи, ивы, орешника, вымоченные в крепком рассоле, а затем высушенные.

Покормить птиц и зверей в зимний период можно сразу в нескольких парках Москвы. В вендинговых аппаратах, установленных по программе "Мой район", можно купить безопасный корм. Так, найти автоматы можно недалеко от входа в Нескучном саду и у Голицынского пруда в Парке Горького. В музее-заповеднике "Царицыно" вендинговые аппараты с полезной едой установлены у Плотинных и Покровских ворот.

Специалисты Мосприроды ранее подготовили рекомендации по зимней подкормке зверей. Рекомендуется помогать животным с пищей только при устойчивом снежном покрове и отрицательных температурах, чтобы не притуплять их инстинкты к поиску пропитания.

