В столичных водах обитают 39 видов рыб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В водоемах Москвы обитают не менее 39 видов рыб, сообщает портал мэра и правительства столицы. Как подчеркивают специалисты Мосприроды, 16 из них занесены в Красную книгу России.

В частности, в столичных водах живут верховка, вьюн обыкновенный, голавль, голец усатый, девятииглая колюшка, елец, ерш обыкновенный, красноперка, лещ, линь, налим, окунь, плотва, подкаменщик русский, стерлядь, судак, толстолобик, щука, язь, чехонь, бычок-цуцик, горчак, гуппи, ротан, угорь, форель радужная.

Есть среди обитателей так называемые "рыбы-пришельцы". Называются они так, потому что были завезены искусственно. К примеру, за последние десятилетия ихтиофауну города пополнили южные бычки – кругляк и цуцик. Несмотря на то: что они предпочитают воды Черного, Азовского и Каспийского морей, легко переносят перепады солености и температуры, поэтому быстро привыкают к новым условиям.

Самая разнообразная ихтиофауна представлена в Москве-реке. Там водятся почти все обитающие в столице виды рыб. Чаще всего в Москве-реке в пределах МКАД встречаются плотва, лещ, окунь, уклейка и судак.

Среди рыб, занесенных в Красную книгу России, в столице обитают стерлядь, подуст волжский, елец, голавль, язь, красноперка, жерех, гольян обыкновенный, линь, карась золотой, голец усатый, вьюн обыкновенный, сом, налим, ерш обыкновенный и подкаменщик русский.

Специалисты призывают беречь ихтиофауну города и не отпускать в реки и озера в его чертах чужеродные виды рыб и других животных.

Ранее сообщалось, что на природных территориях Москвы обитают более 40 видов краснокнижных птиц. У водоемов можно встретить озерных и сизых чаек. Кроме того, в столице обитают ястребы, черные дятлы, полевые жаворонки и некоторые другие пернатые.