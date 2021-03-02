В Минсельхозе прокомментировали рост цен на продукцию птицеводства

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Рост цен на птицеводческую продукцию в России вызван подорожанием кормов, распространением птичьего гриппа и снижением импорта. Об этом RT сообщили в министерстве сельского хозяйства.

В пресс-службе ведомства отметили, что глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провел совещание с крупнейшими предприятиями отрасли.

"Наблюдающийся рост цен на продукцию птицеводства обусловлен тремя основными факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС", – пояснили в министерстве.

Там напомнили, что кабмин уже принял меры стабилизации стоимости кормов для птиц.

Ранее о возможном росте цен на куриные яйца и мясо птицы в связи с распространением птичьего гриппа, ростом стоимости кормовой базы и спросом предупреждали участники рынка. По их данным, производители мяса птицы и яиц направили предложения российским торговым сетям повысить цены на товары до 10%.

