Bloomberg назвал Россию "горячей точкой" по росту цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Агентство Bloomberg отнесло Россию к числу так называемых "горячих точек" по росту цен на продовольствие, которыми являются крупные страны со средним уровнем дохода населения, чьи жители тратят на продукты большую часть потребительской корзины.

К таким странам авторы материала отнесли также Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию. По данным агентства, существенный рост цен в этих странах несет риски для властей и может спровоцировать массовые протесты.

Bloomberg пишет, что в России многие до сих пор помнят рост цен на продукты и опустевшие полки магазинов в 90-е годы после распада СССР. Авторы отмечают, что если российские власти примут решение о вводе тарифных квот на экспорт зерновых и установят предельные цены на некоторые продукты, то это может вызвать рост инфляции.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, на которые ссылаются журналисты, в январе мировые цены на продукты достигли максимального за шесть лет уровня. При этом, последствия такого роста продолжат проявляться и после окончания пандемии коронавируса, полагает старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Каллен Хендрикс.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Наиболее ярко выраженная негативная тенденция отмечается во II квартале года – падение составило 7,9%. При этом цены на продукты в России в январе этого года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что является наибольшим показателем за последние пять лет.