Дерматолог назвала самые вредные привычки для кожи

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Дерматовенеролог Екатерина Анчикова рассказала о вредных привычках, которые оказывают наиболее пагубное воздействие на здоровье человеческой кожи. Об этом сообщает News.ru.
По словам эксперта, одним из таких факторов является курение. Этот процесс не только подавляет дыхательную систему, но и разрушает витамин С, необходимый для целостности сосудистой стенки и антиоксидантных процессов. В связи с нехваткой аскорбиновой кислоты кожа стареет быстрее, а также теряет естественный оттенок.
Еще одной вредной привычкой выступает употребление алкоголя. Из-за частого распития спиртных напитков происходит нарушение работы лимфатической системы и внутренних органов, что выражается в стойких отеках и сосудистых проблемах на коже.
Анчикова напомнила, что следует также избегать несбалансированного питания. Например, превышение нормы сахара и углеводов провоцирует разрушение коллагеновых и эластиновых волокон. Этот процесс влечет за собой появление морщин, птоза и дряблости кожи. Из-за воспаления сальных желез вероятна сыпь.
Отдельно дерматолог разъяснила опасность неправильного ежедневного макияжа. В определенных случаях возможно нарушение поступления кислорода в ткани вместе с выходом на поверхность секрета сальных и потовых желез.
Наконец специалист предупредила о вреде нехватки сна для кожи. Ее функции во многом зависят от гормонов, а потому недостаточный ночной отдых или его полное отсутствие обязательно спровоцируют воспаление или проявление признаков старения.
Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Атлас" Анна Жилкина ранее рассказала, что некоторые компоненты косметики, бытовой химии и лекарств могут вызывать аллергию на солнце. По словам эксперта, речь идет о патологическом отклике кожи на ультрафиолет.
"Доктор 24": морщины
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