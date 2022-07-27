Диетолог рассказала, чем опасны яблоки

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Яблоки могут вызвать метеоризм, урчание, послабление стула, а также жжение в желудке и изжогу. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

В этом фрукте содержится большое количество кислот. Поэтому при заболеваниях желудка от употребления яблок лучше отказаться, советует эксперт.

"Люди, которые имеют гастрит с пониженной кислотностью, будут особенно чувствительны к этим кислотам. Могут появиться неприятные ощущения жжения, образование изжоги на фоне употребления яблок, когда забрасывается содержимое желудка в пищевод, нейтральная среда и стенки раздражаются", – объясняет диетолог.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Если у организма недостаточное количество ферментов или дисбиоз (патологическое изменение микрофлоры. – Прим. ред.), то углеводы из яблока могут растормаживать ряд бактерий, которые в дальнейшем способны вызвать метеоризм, урчание и даже послабление стула.

Вместе с тем Лазуренко напомнила, что людям, у которых нет проблем со здоровьем, употребление яблок, наоборот, принесет пользу.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко предупредил о том, что яблоки могут навредить здоровью зубов. Специалист пояснил, что в этих фруктах присутствует яблочная кислота. При регулярном употреблении плодов она способна разрушать зубную эмаль.

