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Диетолог рассказала, яблоки какого цвета полезнее всего

Зеленые или красные: какой цвет яблок говорит о пользе для здоровья
общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/MicEnin

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что больше всего полезных веществ содержится в яблоках с красной, желтой и оранжевой кожурой.

По словам эксперта, яркий цвет фрукта говорит о содержании в этих плодах большого количества бета-каротина. Как правило, больше всего его именно в желтых, красных и оранжевых яблоках, уточнила диетолог.

Бета-каротин является хорошим антиоксидантом. Это действительно хороший протектор. Он оказывает комплексное благотворное воздействие на наш организм, в частности положительно влияет на зрение, мозг и сосуды.
Марина Макиша
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

В зеленых яблоках, по словам эксперта, тоже есть много полезных витаминов и микроэлементов. Но в них содержится меньше бета-каротина, поэтому такие плоды будут полезны для людей, склонных к аллергии, добавила врач.

"Цветовые пигменты, тот же самый бета-каротин, являются для некоторых людей аллергеном, в этом отношении зеленые яблоки менее аллергенные. Если у человека есть непереносимость бета-каротина, то, естественно, нужно отдать предпочтение зеленым яблокам", – советует диетолог.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, что яблоки с кожурой не рекомендуется есть людям с язвенной болезнью, эрозивным гастритом и при заболеваниях пищевода. По словам эксперта, в этом случае внешняя оболочка фрукта может травмировать язвенную поверхность.

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