Диетолог рассказала, яблоки какого цвета полезнее всего

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что больше всего полезных веществ содержится в яблоках с красной, желтой и оранжевой кожурой.
По словам эксперта, яркий цвет фрукта говорит о содержании в этих плодах большого количества бета-каротина. Как правило, больше всего его именно в желтых, красных и оранжевых яблоках, уточнила диетолог.
В зеленых яблоках, по словам эксперта, тоже есть много полезных витаминов и микроэлементов. Но в них содержится меньше бета-каротина, поэтому такие плоды будут полезны для людей, склонных к аллергии, добавила врач.
"Цветовые пигменты, тот же самый бета-каротин, являются для некоторых людей аллергеном, в этом отношении зеленые яблоки менее аллергенные. Если у человека есть непереносимость бета-каротина, то, естественно, нужно отдать предпочтение зеленым яблокам", – советует диетолог.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, что яблоки с кожурой не рекомендуется есть людям с язвенной болезнью, эрозивным гастритом и при заболеваниях пищевода. По словам эксперта, в этом случае внешняя оболочка фрукта может травмировать язвенную поверхность.
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