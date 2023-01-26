В России проведут эксперимент по запрету продажи просрочки и нелегального табака

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 февраля правительство России начнет эксперимент по тестированию системы, блокирующей продажи просроченной продукции и нелегальных табачных изделий. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции", – следует из сообщения.

Постановление о проведении эксперимента подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Ранее тестированием подобной системы планировали заняться в сети магазинов "Магнит". Идея системы заключалась в отказе кассового аппарата сканировать молочную продукцию с истекшим сроком годности. Систему намеревались внедрить в январе во всех торговых точках сети.



В российских магазинах стартовал эксперимент по борьбе с просрочкой

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