В России планируют провести эксперимент по исключению из продажи контрафакта и просрочки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России планируется провести эксперимент по внедрению механизма, который не позволит покупать нелегальную продукцию и товары с истекшим сроком годности. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперимент запланирован на территории РФ в период с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года. Под контроль возьмут следующие товары:

молочная продукция (за исключением мороженого без содержания молочных жиров в составе);

минеральная и газированная вода;

пиво (в том числе безалкогольное);

сидр;

сигареты и сигары, табак и курительные смеси для кальяна.

Федеральные органы исполнительной власти и оператор информационной системы маркировки ООО "Оператор-ЦРПТ" сделают все, чтобы защитить потребителей от товаров ненадлежащего качества. Содействие окажут и представители розничной торговли, а также разработчики кассового и учетного программного обеспечения.

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что обращать внимание будут на маркировку продукции. Чтобы нелегальный товар не попал в руки покупателя, сведения о маркировке должны учитываться кассовым аппаратом, тогда его продажа будет невозможна.

В свою очередь, глава Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов объяснил важность своевременного выявления просрочки.

"Надо понимать, что просрочка – это не только потеря доходности, но и ущерб имиджу сети. <...> Внедрение указания срока годности в состав контрольно-информационного знака будет особенно полезно для повышения уровня безопасности в малых и средних торговых сетях и отдельных торговых точках", – сказал он.

Руководитель Союза крестьянских и личных подсобных хозяйств Ивановской области Аркадий Аветисян считает, что этот эксперимент точно не уменьшит количество списанной продукции, которая просто уходит на свалку.

Проблема просроченных товаров, которые отправляются в мусор, является актуальной, подчеркнул он. И уже сейчас на базе министерства сельского хозяйства создана группа для ее решения. Лучшим вариантом на сегодняшний день является продажа товаров за 1–2 дня до истечения срока фермерам, чтобы те кормили птиц и скот. Аветисян перечислил преимущества такого подхода:

ФТС получает средства напрямую от проверенных сельхозпроизводителей и экономит деньги на оплате утилизирующей компании;

мусорные полигоны разгружаются;

фермеры получают более дешевые корма;

развиваются малые производители.

Что касается молочной продукции, здесь доля нелегальных товаров мала. Однако это большая проблема в отношении табака, где необходим контроль маркировки для выявления недобросовестных производителей, рассказал Борисов.

"Нелегальный оборот, который оценивается на уровне примерно 11%, происходит в основном в приграничных районах", – сообщил он.

Эксперт обратил внимание на то, что расчет за такой товар осуществляется наличкой и проходит мимо кассы. По его мнению, в таких случаях необходим контроль со стороны полиции.

Чтобы разработать правильную систему мониторинга, необходимо объединить усилия ЕГАИС, системы "Честный знак" и административного контроля.

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов подчеркнул, что проведение эксперимента не потребует дополнительных вложений, поскольку у бизнеса уже есть необходимая система маркировки.

Однако глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предупредил о препятствиях. По его мнению, будет трудно увязать действующую маркировку со сроком годности пищевой и табачной продукции, ведь для этого нужно другое программное обеспечение. И это повлияет на цены, уверен он.

Также Шапкин отметил, что на полках магазинов встречаются молочные продукты с коротким и длительным сроком хранения.

"Дополнительные проблемы сбыта скоропортящихся продуктов не самым лучшим образом скажутся на потребителях и на малых предприятиях", – добавил он.

Эксперимент положительно повлияет на розницу в больших городах, заявила специалист Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) Марина Мойсеяк. Она подчеркнула, что провести его необходимо. Эксперт напомнила о том, что продукция ручной работы часто не отвечает требованиям безопасности, и призвала сосредоточить внимание именно на этом.

Аудиторы из АКГ "Деловой профиль" считают, что контрафакт распространяется благодаря торговле на рынках, ярмарках или через интернет. Они также заметили, что срок годности быстро истекает не только у молочных продуктов.

"Несомненно, новация потребует существенного расширения количества товаров, требующих обязательной маркировки", – резюмировали специалисты.

Ранее сообщалось, что Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" будут вместе бороться с контрафактом, для этого маркетплейсы разработали единую информационную систему.

В систему будут вноситься данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавцах таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение. Компании могут заблокировать продавцов с сомнительными предложениями на своих площадках и передать информацию о них в другие предприятия.



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