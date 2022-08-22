Интернет-магазины могут начать блокировать без суда за продажу нелегальных товаров

12:51
Фото: depositphotos/wabeno
В России хотят ужесточить правила онлайн-торговли для маркетплейсов. При общественном совете Роспотребнадзора создали специальную группу, которая уже начала готовить соответствующие поправки в законодательство РФ, сообщает газета "Известия".
По данным документа, в РФ продолжает увеличиваться число нарушений со стороны платформ, занимающихся реализацией товаров в Сети. В числе поправок в законодательство есть предложение о наделении надзорных органов правом блокировать магазины, если те ведут торговлю нелегальной продукцией.
Агрегаторы также могут начать нести ответственность за продавцов, работающих в системе. В таком случае административное наказание понесут представители платформы, говорится в тексте документа.
Кроме того, согласно предложению рабочей группы, площадка должна незамедлительно удалять объявления о продаже нелегальной продукции при ее выявлении надзорными органами. За нарушение правил также предлагают ввести административную ответственность.
Продажа контрафакта может стать причиной административного наказания как для продавца, так и для маркетплейса, следует из текста документа.
Ранее сообщалось, что Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" будут вместе бороться с контрафактом, для этого маркетплейсы разработали единую информационную систему.
В систему будут вноситься данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавцах таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение. Компании могут заблокировать продавцов с сомнительными предложениями на своих площадках и передать информацию о них в другие предприятия.
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