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Технологии

12:51

Интернет-магазины могут начать блокировать без суда за продажу нелегальных товаров

технологии

Фото: depositphotos/wabeno

В России хотят ужесточить правила онлайн-торговли для маркетплейсов. При общественном совете Роспотребнадзора создали специальную группу, которая уже начала готовить соответствующие поправки в законодательство РФ, сообщает газета "Известия".

По данным документа, в РФ продолжает увеличиваться число нарушений со стороны платформ, занимающихся реализацией товаров в Сети. В числе поправок в законодательство есть предложение о наделении надзорных органов правом блокировать магазины, если те ведут торговлю нелегальной продукцией.

Агрегаторы также могут начать нести ответственность за продавцов, работающих в системе. В таком случае административное наказание понесут представители платформы, говорится в тексте документа.

Кроме того, согласно предложению рабочей группы, площадка должна незамедлительно удалять объявления о продаже нелегальной продукции при ее выявлении надзорными органами. За нарушение правил также предлагают ввести административную ответственность.

Продажа контрафакта может стать причиной административного наказания как для продавца, так и для маркетплейса, следует из текста документа.

Ранее сообщалось, что Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" будут вместе бороться с контрафактом, для этого маркетплейсы разработали единую информационную систему.

В систему будут вноситься данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавцах таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение. Компании могут заблокировать продавцов с сомнительными предложениями на своих площадках и передать информацию о них в другие предприятия.

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