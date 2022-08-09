Маркетплейсы в РФ будут бороться с контрафактом через единую информационную систему

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Фото: depositphotos/Vadymvdrobot
Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" будут вместе бороться с контрафактом, для этого маркетплейсы разработали единую информационную систему. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).
Отмечается, что в эту систему будут вноситься данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавцах таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение. Сами компании могут заблокировать продавцов с сомнительными предложения на своих площадках и передать информацию о них в другие компании.
В АКИТ заявили, что совместная борьба с контрафактной продукцией позволит предотвратить случаи продаж нелегальных товаров и сократит их распространение в России.
Президент ассоциации Артем Соколов отметил, что контрафакт на площадках маркетплейсов составляет всего 0,1% от общего количества товаров, однако наличие такой продукции портит репутацию. По его мнению, полностью избавиться от нелегальных товаров можно с помощью параллельного импорта, который обеспечит завоз на территорию РФ оригинальной продукции.
Кроме того, маркетплейсы совместно с ФАС хотят продумать механизм приостановки деятельности продавцов, замеченных в размещении предложений о продаже контрафакта.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ответственности маркетплейсов за контрафактные товары. Документ определяет участников оборота товаров – к их числу отнесены юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в РФ.
С 1 марта 2023 года маркетплейсы будут нести ответственность за передачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта.
Покупатели жалуются на товары с Wildberries из-за контрафакта
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