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10:01

Маркетплейсы в РФ будут бороться с контрафактом через единую информационную систему

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Фото: depositphotos/Vadymvdrobot

Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" будут вместе бороться с контрафактом, для этого маркетплейсы разработали единую информационную систему. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Отмечается, что в эту систему будут вноситься данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавцах таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение. Сами компании могут заблокировать продавцов с сомнительными предложения на своих площадках и передать информацию о них в другие компании.

В АКИТ заявили, что совместная борьба с контрафактной продукцией позволит предотвратить случаи продаж нелегальных товаров и сократит их распространение в России.

Президент ассоциации Артем Соколов отметил, что контрафакт на площадках маркетплейсов составляет всего 0,1% от общего количества товаров, однако наличие такой продукции портит репутацию. По его мнению, полностью избавиться от нелегальных товаров можно с помощью параллельного импорта, который обеспечит завоз на территорию РФ оригинальной продукции.

Кроме того, маркетплейсы совместно с ФАС хотят продумать механизм приостановки деятельности продавцов, замеченных в размещении предложений о продаже контрафакта.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ответственности маркетплейсов за контрафактные товары. Документ определяет участников оборота товаров – к их числу отнесены юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в РФ.

С 1 марта 2023 года маркетплейсы будут нести ответственность за передачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта.

Покупатели жалуются на товары с Wildberries из-за контрафакта

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