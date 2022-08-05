Маркетплейсы будут нести ответственность за контрафакт и маркировку товаров

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ответственности маркетплейсов за контрафактные товары.
Документ определяет участников оборота товаров – к их числу отнесены юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российский Федерации.
Исключения из этого перечня не будут распространяться на владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю.
С 1 марта 2023 года маркетплейсы будут нести ответственность за передачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта.
В операторе системы "Честный знак", Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), рассказали, что ранее поставщики могли продавать на маркетплейсах немаркированные товары неизвестного происхождения.
В настоящий момент обязательной маркировке в РФ подлежат молочная продукция, минеральная вода, табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Для некоторых категорий товаров данная система реализована в тестовом режиме.
В начале июля стало известно, что интернет-магазин Wildberries запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом. Она основана на принципах и технологиях искусственного интеллекта.
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