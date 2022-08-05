Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

12:34

Маркетплейсы будут нести ответственность за контрафакт и маркировку товаров

экономика

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ответственности маркетплейсов за контрафактные товары.

Документ определяет участников оборота товаров – к их числу отнесены юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российский Федерации.

Исключения из этого перечня не будут распространяться на владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю.

С 1 марта 2023 года маркетплейсы будут нести ответственность за передачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта.

В операторе системы "Честный знак", Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), рассказали, что ранее поставщики могли продавать на маркетплейсах немаркированные товары неизвестного происхождения.

В настоящий момент обязательной маркировке в РФ подлежат молочная продукция, минеральная вода, табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Для некоторых категорий товаров данная система реализована в тестовом режиме.

В начале июля стало известно, что интернет-магазин Wildberries запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом. Она основана на принципах и технологиях искусственного интеллекта.

Правительство РФ отложило начало маркировки молочной продукции для фермеров

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать