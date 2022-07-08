Wildberries перешел на автоматизированную систему борьбы с контрафактом

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Интернет-магазин Wildberries запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

"Раньше мы удаляли подобные объявления в ручном режиме, а сегодня запустили автоматизированную систему выявления подделок на основе искусственного интеллекта AI", – объяснили в пресс-службе.

В компании надеются, что такая технология повысит эффективность борьбы с контрафактной продукцией.

Ранее глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский сообщил, что на сегодняшний день Wildberries становится каналом сбыта контрафакта и об этом говорят многочисленные жалобы от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга.

В частности, по его словам, отмечались случаи продажи рецептурных лекарств и БАДов, а также распространение контрафактной обуви.

Позднее в Wildberries заявили, что эта информация не соответствует действительности.

