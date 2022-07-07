В Wildberries назвали ложной информацию о продаже контрафактной продукции

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В Wildberries назвали ложной информацию о продаже контрафактных товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке", – говорится в сообщении.

Помимо этого, как уточнили представители Wildberries, в настоящее время компания работает над автоматизированной системой выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта, благодаря которой получится повысить эффективность деятельности в данном направлении.

Ранее глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский сообщил, что на сегодняшний день Wildberries становится каналом сбыта контрафакта и об этом говорят многочисленные жалобы от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга.

В частности, по его словам, отмечались случаи продажи рецептурных лекарств и БАДов, а также распространение контрафактной обуви.