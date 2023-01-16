Покупка просроченной продукции станет невозможной в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В России хотят сделать невозможной покупку просроченной продукции. В январе в магазинах "Магнит" запускают эксперимент, в рамках которого кассовый аппарат не будет пробивать молочные товары с истекшим сроком годности. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что система цифровой маркировки будет блокировать просроченный товар. Представители магазинов "Магнит" рассказали, что в этом месяце к этой технологии планируют подключить все торговые точки сети. Автоматизация позволит избежать ошибок, которые могли бы допустить продавцы, пропустив на кассе несвежий продукт.

Данное новшество будет работать следующим образом: из системы "Честный знак" ретейлер получит информацию о сроке годности товара в момент сканирования марки на кассе. Если система зафиксирует просрочку, она заблокирует транзакцию и продажа станет технически невозможной.

Глава департамента спецпроектов ЦРПТ Анна Лазовская напомнила, что с осени прошлого года все участники оборота молочной продукции должны передавать в систему маркировки фактуру о названии товара, его количестве, а также сканировать коды маркировки на кассах.

Еще в 2021 году цифровая маркировка стала обязательной для молочки:

с 1 июня – для сыров и мороженого;

с 1 сентября – для продукции со сроком годности более 40 суток;

с 1 декабря – для товаров с периодом хранения до 40 дней включительно.

В настоящее время российское министерство промышленности и торговли работает над документацией, которая позволит расширить эксперимент по невозможности продажи просрочки.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что одной из целей введения маркировки было сокращение количества просроченной продукции на полках в магазинах, а также исключение из оборота контрафакта. Ведомство отметило, что число просрочки удалось снизить.

Специалисты объяснили, что товар с истекшим сроком годности не получится вернуть производителю, а значит, это будет убыток для магазина. Торговые точки теперь вынуждены анализировать покупательскую способность и сбыт. Они перестали делать заказы с запасом, поскольку именно такой подход приводил к скоплению просроченного товара.

В Роспотребнадзоре предупредили, что магазину могут назначить штраф до миллиона рублей за продажу такой продукции.

Глава правления АКОРТ Игорь Караваев отметил, что компании начали работать над функциональностью, которая позволит блокировать просрочку на кассе.

Руководитель "Союзмолока" Артем Белов подчеркнул, что намерение сделать невозможной продажу просрочки – это хороший шаг в заботе о потребителях. Однако, по его мнению, процесс внедрения технологии может быть сложным.

Ранее российские производители призвали ослабить требования к сроку годности продуктов. С инициативой выступил "Руспродсоюз", в который входят в том числе "Мистраль", "Трейдинг", "Дымов" и "Макфа".

В письме на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова поставщики уточнили, что следует задать минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для тех, годность которых составляет 12 месяцев, – 50%.

При этом, по словам авторов инициативы, речь идет не о снижении качества поставляемых товаров, а о сокращении излишних требований.



Производители продуктов в РФ призвали ослабить требования к сроку годности товаров

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