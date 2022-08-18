В России задумались о продаже просроченных продуктов – СМИ

Фото: depositphotos/minervastock

Компания "Магнит" приступила к поиску покупателей просроченных продуктов питания. Речь идет о производителях кормов и удобрений. Об этом со ссылкой на документы ретейлера об управлении устойчивого развития сообщает газета "Известия".

Отмечается, что таким образом компания планирует сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны.

"Цель торговой сети – снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году. Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам", – говорится в публикации.

Указывается, что в настоящее время ретейлер прорабатывает механизм работы инициативы. Решение о возможном развитии данного проекта будет принято после того, как компания протестирует реализацию продуктов питания, пришедших в негодность, производителям кормов и удобрений.

"Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков," – говорится в статье.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, слова которого приводит издание, напомнил, что действующее законодательство запрещает продажу просроченных продуктов питания. Однако ретейлеры могут это делать, но только после соответствующей экспертизы, которая подтвердит безопасность товаров. После этого с партнерами должен быть заключен договор об утилизации или уничтожении продуктов. Глава РЭО подчеркнул, что в этом случае торговым сетям придется платить за оказание услуги.

Ранее сообщалось, что министерство промышленности и торговли РФ выступило в поддержку развития программы фудшеринга, в рамках которой ретейлеры будут передавать нуждающимся товары с коротким сроком годности, пригодные к употреблению. При этом такие продукты должны иметь необходимые сертификаты качества и соответствовать действующему регулированию.