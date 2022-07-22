Минпромторг поддержал идею ввести в РФ программу фудшеринга – СМИ

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Министерство промышленности и торговли РФ выступило в поддержку развития программы фудшеринга. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает газета "Известия".

Предполагается, что ретейлеры будут передавать нуждающимся товары с коротким сроком годности, пригодные к употреблению. Кроме того, такие продукты должны иметь необходимые сертификаты качества и соответствовать действующему регулированию.

"По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 миллиона тонн продовольствия в год", – сказали в Минпромторге.

При этом в министерстве отметили, что данный вопрос требует проработки и обсуждения с Федеральной налоговой службой, поскольку для введения программы фудшеринга торговые сети необходимо освободить от НДС.

В настоящее время ретейлерам выгоднее списать или утилизировать продукцию, чем передавать ее на благотворительность, поскольку приходится платить НДС, пояснили в ведомстве.

Положительно оценили данную идею и в Минэкономразвития. В министерстве рассказали, что ежегодно в России образуется порядка 17 миллионов тонн пищевых отходов. Там отметили, что помимо гуманитарной стороны вопроса утилизация такого количества мусора чревата последствиями для окружающей среды.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что Минпромторг рассмотрит возможность снижения НДС для социально значимых товаров. По его словам, крупные ретейлеры страны уже ограничили наценку на такие товары в пределах 5–10%.

