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Минпромторг РФ рассмотрит возможность снижения НДС для социально значимых товаров, сообщил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами сейчас оценивается целесообразность и самое главное – возможные последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать – приведет ли это к снижению цен, или нет", – приводит РИА Новости слова Евтухова.

По его словам, крупные ритейлеры в РФ уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах 5-10%. При этом в России на данный момент отрицательная инфляция.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что предложение Ассоциации компаний розничной торговли снизить НДС на социально значимые продукты, включая мясо, молоко, хлеб, чай и бананы, является имитацией бурной деятельности, однако снизить налог может лишь Федеральная налоговая служба.

По его мнению, Минфин и ФНС не позволят посягнуть на этот налог. Он отметил, что ассортимент розничного магазина включает 15 000–25 000 различных наименований, однако социально значимых товаров среди них лишь 100. Ракша добавил, что предприятия розничной торговли хотят, чтобы им предоставили налоговые каникулы на все 25 000 наименований.

До этого эксперты напомнили, что россияне могут получить вычет для работающих не по трудовому договору, вычет "на здоровье" и вычет по страхованию. При затратах на учебу, ремонт или покупку квартиры у гражданина есть возможность вернуть или не платить 13% от определенной законом суммы, вычитаемой из НДФЛ. Для этого ему необходимо иметь официальный доход и быть резидентом РФ.

