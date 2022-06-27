Самозанятым хотят предоставить налоговый вычет на покупку недвижимости – СМИ

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Группа депутатов и сенаторов хочет внести в Госдуму законопроект, предполагающий предоставление самозанятым имущественного налогового вычета при покупке недвижимости. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.
По словам зампреда комитета СФ по экономической политике Ивана Абрамова, причиной разработки данного законопроекта стали многочисленные обращения от самозанятых граждан. Он добавил, что у данной категории граждан есть запрос на получение такой льготы и ее появление позволит популяризировать статус самозанятых.
"Надо, чтобы работящий человек в России выходил из гаражей, из тени. Работал "в белую". И задача государства – создать такое условие", – заявил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что за три с половиной года с момента введения в столице налога на профессиональный доход число самозанятых москвичей превысило миллион человек, что составляет 15% от всех работающих горожан. Он объяснил, что НПД, который составляет всего 4–6% от дохода, дает работающим на себя гражданам возможность выйти из "серой" зоны, расширить круг своих клиентов.
В свою очередь, управляющий партнер агентства Intenty Арам Тер-Газарян отметил, что значительный рост числа самозанятых в Москве связан с тем, что городские власти сумели создать комфортную среду для профессионального развития любого специалиста.
По его словам, за последние годы Москва смогла органично соединить возможности городской инфраструктуры с запросами жителей. Он добавил, что современные мегаполисы имеют единственный путь развития, который заключается в предоставлении гражданам максимально широких возможностей для самореализации.
Собянин: число самозанятых в Москве превысило миллион человек
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